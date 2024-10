Violento temporale su Siena: la stazione si allaga, immagini impressionanti

Come previsto, il peggioramento delle condizioni meteo ha raggiunto la Toscana, portando intensi temporali su diverse aree della regione in queste ore. Particolarmente colpita la provincia di Siena, dove nel tardo pomeriggio si è abbattuto un nubifragio che ha scaricato circa 80 mm di pioggia in poco tempo, causando allagamenti e numerosi disagi.

Le immagini impressionanti che arrivano da Siena testimoniano la gravità della situazione. Molte strade sono completamente allagate, rendendo la circolazione estremamente difficile, con numerose automobili bloccate dall’acqua. L’acqua ha invaso anche la stazione ferroviaria di Siena, sommergendo i binari e trasformando i sottopassi in veri e propri fiumi in piena.

Gli allagamenti hanno messo in ginocchio parte della città, con abitazioni, attività commerciali e strutture pubbliche che hanno subito danni. Le autorità locali e le squadre di soccorso sono intervenute per cercare di gestire l’emergenza, ma la quantità di acqua caduta in poche ore ha reso difficili le operazioni di ripristino.

“La Polizia Municipale e la Protezione Civile comunale invitano i cittadini, stanti le persistenti condizioni di maltempo su tutto il territorio comunale, a evitare il più possibile spostamenti con i propri mezzi, anche per non intralciare i mezzi di soccorso che dovessero intervenire o le squadre degli operai del Comune di Siena che sono già allertate per eventuali interventi. Per questi ultimi, tuttavia, bisognerà attendere la diminuzione delle precipitazioni.