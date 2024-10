Maltempo: crolla parte di un palazzo nel napoletano, paura a Torre del Greco

Questa mattina, un’ala di un palazzo storico è crollata nel centro di Torre del Greco, in provincia di Napoli, probabilmente a causa delle forti piogge cadute nelle ore precedenti. Il crollo ha interessato un edificio situato nei pressi di Piazzale Fontana, una zona densamente abitata della città. Fortunatamente, l’edificio era disabitato da tempo, ma il forte boato che ha preceduto il crollo ha generato panico tra i residenti della zona.

Nonostante la gravità dell’accaduto, non si registrano feriti. Tuttavia, tre auto parcheggiate nelle vicinanze sono state travolte e danneggiate dai detriti dell’edificio crollato. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area, oltre alla Polizia e ai tecnici del Comune, impegnati nelle operazioni di monitoraggio e verifica della stabilità delle strutture vicine.

Le autorità hanno disposto l’evacuazione di otto famiglie residenti nei dintorni per precauzione, al fine di garantire la sicurezza delle persone in caso di ulteriori cedimenti.

Questo evento mette ancora una volta in evidenza la fragilità del patrimonio edilizio storico di molte città italiane, che soffre spesso per la mancanza di interventi di manutenzione e risulta particolarmente vulnerabile in caso di eventi meteorologici estremi.