Meteo Aosta, previsioni da Sabato 19 a Lunedì 21 Ottobre

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il tempo a Aosta sabato sarà prevalentemente coperto con nubi sparse in alcune ore del giorno. La temperatura si manterrà intorno ai 10-17°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80-94%. Il vento soffierà con una velocità media di 0-4 km/h proveniente principalmente da direzioni occidentali e settentrionali. Non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare un clima umido e fresco.

Domenica, 20 Ottobre 2024

Anche domenica il cielo sarà coperto con temperature comprese tra i 12 e i 16°C. L’umidità si attesterà intorno al 70-85%. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità media di 1-4 km/h. Nonostante il cielo coperto, non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione al clima fresco e umido che potrebbe essere fastidioso per alcune persone.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì il cielo a Aosta sarà nuovamente coperto con nubi sparse in alcune ore del giorno. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 18°C. L’umidità sarà compresa tra il 69% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità media di 1-4 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma si prevede la formazione di nebbie in alcune ore della serata. Si consiglia di prestare particolare attenzione alla visibilità durante gli spostamenti notturni.