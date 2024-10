Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 19 a Lunedì 21 Ottobre

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il tempo a Campobasso sabato sarà influenzato da un sistema frontale che porterà condizioni meteorologiche instabili. La giornata inizierà con cielo coperto e nebbia, con temperature intorno ai 15°C e un’umidità molto elevata intorno al 96%. Verso le prime ore del mattino, si prevede l’arrivo di piogge leggere con vento proveniente da est-sudest. Nel corso della mattinata, il cielo resterà coperto con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 17-18°C. Nel primo pomeriggio sono attese precipitazioni intermittenti, con un aumento della intensità delle piogge verso il tardo pomeriggio, quando ci potrebbero essere anche temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C. Durante la serata, le piogge continueranno con un cielo nuvoloso e temperature stabili intorno ai 15-16°C e umidità elevata. Il vento soffierà da est-nordest con intensità tra i 4 e i 7 km/h.

Domenica, 20 Ottobre 2024

Domenica continua l’instabilità atmosferica a Campobasso. La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15-16°C, con umidità che si manterrà elevata. Durante la mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature in lieve aumento fino a 15-16°C e vento proveniente da est-nordest con intensità tra 8 e 12 km/h. Nel primo pomeriggio sono previste piogge intermittenti, che potrebbero diventare più abbondanti verso la tarda giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C. Durante la serata, le piogge continueranno con un cielo coperto e temperature stabili intorno ai 14-15°C e umidità elevata. Il vento soffierà da est-nordest con intensità tra 6 e 12 km/h.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì il tempo a Campobasso migliorerà leggermente, anche se il cielo resterà coperto per gran parte della giornata. La mattinata inizierà con temperature intorno ai 14°C e cielo coperto, con un’umidità ancora elevata. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature in lieve aumento fino a 16-17°C e vento proveniente da est con intensità tra 9 e 13 km/h. Nel primo pomeriggio sono previste condizioni meteorologiche stabili con cielo coperto e temperature intorno ai 17-18°C. Durante la serata, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole con temperature in lieve calo fino a 13-14°C e umidità in aumento. Il vento soffierà da est con intensità tra 1 e 8 km/h.