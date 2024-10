Meteo L’Aquila, previsioni da Sabato 19 a Lunedì 21 Ottobre

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il tempo a L’Aquila per Sabato presenta una mattinata con cielo coperto e umidità elevata intorno al 96%. Verso le 9:00, si prevede l’arrivo di precipitazioni sotto forma di pioggia, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che raggiungerà i 6 km/h provenienti da sud-est. Le temperature si attesteranno intorno ai 16.7°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni si intensificheranno, trasformandosi in temporali verso le 15:00. Le temperature scenderanno fino a 15.8°C, mentre l’umidità raggiungerà il 95%. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni proseguiranno, con intensità variabile e una leggera diminuzione della temperatura. Infine, verso le 23:00, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione dell’umidità e delle temperature.

Domenica, 20 Ottobre 2024

Domenica il cielo si presenterà inizialmente coperto con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 94%. Tuttavia, nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, si prevede una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e dell’umidità, con una leggera diminuzione delle temperature e un vento proveniente da sud-est con intensità variabile. Nel tardo pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con un aumento dell’umidità e delle temperature. Dal tardo pomeriggio in poi, il cielo si aprirà parzialmente, mantenendo comunque una copertura nuvolosa, ma con un calo dell’umidità e un leggero aumento delle temperature. Verso le 23:00, il cielo si presenterà poco nuvoloso con un’umidità intorno all’86% e una diminuzione delle temperature.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì, il cielo sarà caratterizzato dalla presenza di nubi sparse con un’umidità che si manterrà intorno all’88%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11-12°C con un vento proveniente da nord-est con intensità variabile. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà costante, ma si assisterà a una diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature. Nel tardo pomeriggio, il cielo si aprirà parzialmente, con una diminuzione dell’umidità e delle temperature. Verso le 23:00, il cielo si presenterà poco nuvoloso con un’umidità intorno al 96% e temperature intorno ai 10°C.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività per i prossimi giorni a L’Aquila, tenendo in considerazione le variazioni del tempo e la presenza di precipitazioni in diverse fasce orarie.