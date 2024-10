Meteo Parma, previsioni da Sabato 19 a Lunedì 21 Ottobre

Sabato, 19 Ottobre 2024

Le previsioni meteo per Sabato a Parma indicano condizioni instabili con piogge abbondanti. La giornata inizierà con nebbia densa e umidità al 98% con temperature intorno ai 16°C. Verso le 8 del mattino è prevista l’inizio delle precipitazioni, che diventeranno più intense durante la mattinata. Nel pomeriggio la pioggia sarà forte, con una diminuzione dell’umidità intorno al 94%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15-16°C con venti moderati provenienti da nord-ovest con velocità fino a 20 km/h.

Domenica, 20 Ottobre 2024

La domenica si preannuncia ancora instabile, con piogge che continueranno per gran parte della giornata. Le prime ore vedranno ancora precipitazioni, ma con una diminuzione dell’intensità rispetto al giorno precedente. Il pomeriggio sarà caratterizzato da nubi sparse e copertura nuvolosa con temperature intorno ai 16-17°C e umidità che gradualmente diminuirà. I venti saranno prevalentemente provenienti da ovest e nord-ovest con intensità variabile da 1 a 4 km/h.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì le condizioni meteo a Parma tenderanno a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e una maggiore presenza di schiarite. Al mattino, dopo nebbie sparse, si prevede una progressiva diminuzione dell’umidità e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a 18-19°C nel pomeriggio con venti che ruoteranno da est a sud-est con intensità tra 3 e 8 km/h. La giornata si concluderà con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 16-17°C.

Con queste previsioni, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in modo da organizzare al meglio le attività all’aperto e pianificare gli spostamenti in modo sicuro. Speriamo che queste informazioni ti siano utili per affrontare al meglio la settimana. Buona giornata!