Meteo Perugia, previsioni da Sabato 19 a Lunedì 21 Ottobre

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il sabato a Perugia sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto con piogge previste dalla mattina fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15-17°C durante il giorno, con un aumento previsto nel pomeriggio fino a 18°C. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 86% e il 96%. I venti soffieranno da nord a una velocità compresa tra i 4 e i 10 km/h.

Domenica, 20 Ottobre 2024

Domenica il cielo a Perugia sarà prevalentemente coperto, con la possibilità di schiarite nel pomeriggio. Le temperature subiranno un aumento, partendo da 15°C di notte fino a raggiungere i 20°C nel corso della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 70-72%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 10 e i 24 km/h.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 14-20°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 75% e il 97%. I venti soffieranno da nord-est con una velocità compresa tra i 7 e i 14 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Perugia sarà caratterizzato da precipitazioni, temperature miti e un’umidità costantemente elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare al meglio il clima in questi giorni.