Meteo Trieste, previsioni da Sabato 19 a Lunedì 21 Ottobre

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il sabato a Trieste sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto con precipitazioni che inizieranno intorno alle 14:00 e continueranno fino alle 20:00. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà coperto da nubi sparse, mentre nel primo pomeriggio inizieranno le piogge. Le temperature si manterranno intorno ai 17-20°C durante la maggior parte della giornata, con un’umidità variabile tra il 60% e il 67%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media compresa tra i 35 e i 40 km/h.

Domenica, 20 Ottobre 2024

La domenica a Trieste si presenterà con un cielo inizialmente coperto, ma nel corso della giornata le condizioni meteorologiche miglioreranno. Durante la mattina il cielo sarà coperto da nubi sparse, ma verso le 06:00 il tempo si presenterà sereno e soleggiato, con temperature che saliranno gradualmente da 16°C a 20°C. L’umidità si manterrà intorno al 44-53%, mentre il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra i 35 e i 39 km/h.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì a Trieste il tempo si presenterà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature oscillano tra i 14°C e i 19°C, con un’umidità che varierà tra il 63% e l’85%. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata, partendo da 12 km/h e arrivando a 2 km/h verso le 16:00. Il cielo sarà sereno al mattino, con la comparsa di nubi sparse nel tardo pomeriggio.

Queste previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano un sabato con precipitazioni, un miglioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di domenica e una giornata stabile e soleggiata per lunedì. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo, ma per il momento sembra che il weekend sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni atmosferiche.