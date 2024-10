Previsioni meteo: da Domenica arriva una tregua dal maltempo al centro-nord

L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia in questi giorni sta mettendo a dura prova molte regioni, in particolare il Centro-Nord. Abbiamo assistito a nubifragi e esondazioni di corsi d’acqua tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, dove si sono verificati danni diffusi e situazioni di emergenza. In queste zone, le intense precipitazioni hanno causato allagamenti e frane, con disagi significativi per la popolazione e le infrastrutture. Il maltempo ora minaccia anche il Sud, interessato da un progressivo peggioramento.

Le piogge e i temporali continueranno a insistere sulle regioni centro-settentrionali anche nella prima parte del weekend, soprattutto nella giornata di sabato, con nuove precipitazioni abbondanti attese su queste aree. Questo potrebbe aggravare ulteriormente la situazione già delicata, considerando i terreni ormai saturi e i fiumi in piena. Quando i suoli non riescono più ad assorbire l’acqua, infatti, aumenta il rischio di ulteriori esondazioni e criticità. La gestione dei corsi d’acqua e del territorio si rivela spesso non adeguata a fronteggiare eventi di questa intensità, accentuando così i rischi per la popolazione.

La buona notizia è che una tregua dal maltempo è prevista a partire da domenica, con il progressivo spostamento del vortice ciclonico verso Sud. Questo movimento consentirà al Centro-Nord di tirare finalmente un sospiro di sollievo, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche e una pausa dalle piogge prevista fra domenica e mercoledì. Qualche piovasco potrebbe risalire specialmente verso le regioni centrali nella giornata di mercoledì, ma si tratterà di fenomeni non preoccupanti in termini di intensità. Nel complesso, la stabilità atmosferica garantirà finalmente un periodo di respiro dopo giorni di emergenza e maltempo intenso.

Al contempo, il vortice ciclonico in movimento verso Sud andrà a intensificare il maltempo su alcune regioni meridionali. Tra domenica e martedì, una forte fase di maltempo è attesa soprattutto sui settori ionici, dove potrebbero verificarsi anche eventi alluvionali. Nella fattispecie su Calabria e Sicilia. La situazione richiederà quindi attenzione soprattutto nelle aree più esposte e vulnerabili.

Guardando oltre, le previsioni indicano la possibilità di un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche verso la seconda metà della settimana o il prossimo weekend. Potrebbe trattarsi di un ritorno a condizioni di maltempo intenso, ma è ancora prematuro fare previsioni affidabili. Sarà necessario continuare a monitorare gli aggiornamenti meteo per capire meglio l’evoluzione della situazione. L’attenzione resta alta, soprattutto in un contesto in cui il territorio è già stato messo duramente alla prova dalle precipitazioni recenti.