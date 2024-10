Forte maltempo nelle Marche, allagamenti fra Senigallia e Ancona, chiuso tratto di autostrada A14

La pioggia insistente che da ore sta interessando le Marche sta causando allagamenti e disagi significativi, soprattutto lungo la zona costiera tra Senigallia e Ancona. In queste aree, le strade si sono trasformate in vere e proprie distese di acqua e fango, mentre la viabilità risulta compromessa da interruzioni e rallentamenti. La pressione sul sistema fognario ha raggiunto livelli critici, e il drenaggio della grande quantità di pioggia caduta sta risultando insufficiente.

A Senigallia, la situazione è particolarmente critica, con le strade invase da una melma marrone che risale dai tombini. Nonostante la quantità di acqua presente, il fiume Misa resta per ora sotto controllo, senza destare preoccupazioni immediate. Il sindaco Massimo Olivetti ha deciso di aprire il centro operativo comunale per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi. Criticità alla viabilità sono segnalate anche a Montemarciano e nell’entroterra senigalliese, dove non solo le strade minori, ma anche le provinciali sono compromesse. Queste arterie di collegamento sono fondamentali per la mobilità tra i comuni delle vallate del Misa e del Nevola.

Anche la rete autostradale risente degli effetti della perturbazione. Sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto compreso tra Marotta e Senigallia è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni a causa degli allagamenti. Ad Ancona, in particolare, il sottopasso della stazione di Passo Varano e alcune frazioni limitrofe come Sappanico sono state colpite da importanti allagamenti, destando preoccupazione tra i residenti.

A Falconara Marittima, la situazione è delicata per il superamento del livello di guardia dei fossi Cannettacci, San Sebastiano, Rigatta e Liscia. Il comune ha emesso una raccomandazione alla cittadinanza di salire ai piani alti e di non uscire di casa, se non per motivi strettamente urgenti.