Meteo: altra forte perturbazione la prossima settimana, la data da sapere

Il maltempo non molla la presa sulle regioni del Sud a causa di un ciclone persistente tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia. Le precipitazioni continueranno a rivelarsi particolarmente forti e persistenti, soprattutto sull’arco ionico tra la Basilicata e la Calabria, non solo durante questo weekend, ma anche all’inizio della prossima settimana.

Ma come mai queste precipitazioni persistenti e durature? Il motivo è presto detto: questa perturbazione si è isolata sul basso Tirreno, dove si è evoluta in un ciclone persistente, poiché a Est, ovvero su Grecia, Turchia e Mar Nero, troviamo un’imponente campo di alta pressione che va letteralmente a sbarrare la strada alla perturbazione. Solitamente, tutte queste perturbazioni atlantiche scorrono rapidamente verso est, ma in presenza di questi blocchi anticiclonici, ogni via di fuga viene letteralmente sbarrata. Di conseguenza, le perturbazioni sono costrette a rallentare i propri movimenti e a persistere per più giorni sulle stesse aree.

Previsioni fino a martedì

Questo ciclone, pertanto, ci farà compagnia almeno fino a martedì, generando forti piogge e temporali su Sicilia, Calabria e Basilicata, dove avremo accumuli pluviometrici totali addirittura superiori ai 300 mm.

Breve tregua e nuova perturbazione

Tra mercoledì e giovedì, questo ciclone si attenuerà del tutto, abbandonando il Sud Italia. Ma si tratterà solo di una breve pausa, in quanto tra il 26 e il 28 ottobre arriverà un’altra perturbazione atlantica, a cominciare dal nord-ovest. Le regioni più colpite da questa nuova ondata di maltempo, secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo, potrebbero essere quelle del nord e del centro Italia, mentre il sud e le isole maggiori potrebbero assistere a un aumento delle nubi e a qualche pioggia sparsa, ma nel complesso fenomeni di poco conto.

A differenza dell’attuale ciclone, avremo a che fare la prossima settimana con una perturbazione molto più rapida, ma in ogni caso da non sottovalutare. Su regioni come Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Appennino emiliano e Veneto, potrebbero precipitare anche oltre 100 mm di pioggia, che andranno a sommarsi a tutta la pioggia già caduta durante le ultime settimane.