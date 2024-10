Meteo BARI, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre

Domenica, 20 Ottobre 2024

Le previsioni meteo per domenica indicano copertura nuvolosa per gran parte della giornata a Bari. Si prevedono precipitazioni nella mattinata, con una leggera pioggia intorno alle 6:00, che dovrebbe diminuire verso le 7:00. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa persiste con temperature tra i 19°C e i 22.9°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da nubi sparse con temperature stabili intorno ai 18-19°C.

Il vento soffierà da est-sud-est con una velocità media compresa tra 10 e 20 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 70-77% durante il giorno.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì a Bari il cielo si presenterà nuvoloso durante l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22.2°C, mentre le minime intorno ai 17.6°C. Non sono previste precipitazioni rilevanti, ma l’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra 75% e 87%.

Il vento soffierà da sud-est con una velocità media variabile tra 3 e 10 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino a tarda serata, con nubi sparse e umidità in aumento.

Martedì, 22 Ottobre 2024

Martedì il cielo a Bari sarà nuvoloso per gran parte della giornata, con temperature comprese tra i 16.2°C e i 22.3°C. L’umidità rimarrà elevata, con valori che varieranno tra il 62% e il 94%. Non sono previste precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa sarà costante.

Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra 3 e 11 km/h. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche in serata, con nubi sparse e umidità elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano una situazione prevalentemente nuvolosa con umidità elevata, temperature miti e venti leggeri prevalentemente provenienti da est-sud-est. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del traffico e adattare l’abbigliamento in base alle temperature e all’umidità previste.