Meteo Cagliari, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre

Domenica, 20 Ottobre 2024

Per Domenica, 20 Ottobre 2024, a Cagliari, si prevede un’intera giornata coperta con un’alta umidità che varia tra l’87% e il 94%. Le precipitazioni inizieranno intorno a mezzogiorno e si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Durante le ore di pioggia, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 21-22°C. Il vento soffierà con una velocità media tra i 6 e i 15 km/h provenendo dai quadranti settentrionali.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì, 21 Ottobre 2024, a Cagliari, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nuvole sparse e un’umidità che aumenterà gradualmente fino al tardo pomeriggio. Durante il giorno, le temperature raggiungeranno un massimo di 22-23°C con un vento moderato proveniente principalmente dal sudest. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si schiarirà, portando ad un sereno con lieve umidità e temperature intorno ai 17-19°C.

Martedì, 22 Ottobre 2024

Martedì, 22 Ottobre 2024, a Cagliari, si prevede un inizio di giornata con presenza di nebbia e nuvole sparse, con un’umidità che diminuirà gradualmente nelle prime ore del mattino. Durante la giornata, il cielo si schiarirà sempre di più, portando a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23-24°C con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Durante la notte, è previsto un aumento dell’umidità e la formazione di nebbia.

In sintesi, i prossimi giorni a Cagliari saranno caratterizzati da una domenica piovosa, seguita da un lunedì con un miglioramento delle condizioni meteorologiche e un martedì che si presenterà con un cielo sereno dopo un inizio nebbioso. Restate aggiornati sulle previsioni e preparatevi per un po’ di pioggia seguita da un bel tempo in arrivo!