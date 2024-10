Meteo Firenze, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre

Situazione Generale:

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze, ci attendiamo condizioni variabili con alternanza di sereno, nuvolosità parziale e copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori medi intorno ai 20-23°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con occasionali raffiche più intense.

Domenica, 20 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno, con temperature attorno ai 15-17°C. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 23-24°C. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C. Durante la sera e la notte il cielo sarà nuvoloso, con temperature comprese tra i 17-19°C.

Il vento sarà debole, con intensità variabile da 3 a 8 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà intorno all’80%, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Lunedì, 21 Ottobre 2024:

Anche per lunedì è prevista una giornata con cielo poco nuvoloso al mattino, con temperature iniziali intorno ai 16-18°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22-23°C. Nel corso del pomeriggio e della sera il cielo si coprirà progressivamente, con possibili nubi sparse e un aumento dell’umidità. Le temperature caleranno fino a raggiungere i 17-19°C durante la serata e la notte.

Il vento sarà debole, con intensità variabile da 2 a 7 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Est-Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 78-85%, conferendo una sensazione di fresco e umido.

Martedì, 22 Ottobre 2024:

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con presenza di nubi sparse e umidità elevata. Le temperature si manterranno intorno ai 16-21°C durante l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo si manterrà grigio e coperto. Durante la sera e la notte la situazione non cambierà significativamente, con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 15-17°C.

Il vento sarà debole, con intensità variabile da 1 a 4 km/h, proveniente da diverse direzioni tra Est e Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, con valori intorno all’85-95%, conferendo una sensazione di clima umido e fresco.