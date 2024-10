Meteo Genova, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre

Previsioni Meteo Genova prossimi giorni 20 Ottobre, 21 Ottobre, 22 Ottobre:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova mostrano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Domenica, 20 Ottobre 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 16-17°C e un’umidità tra il 78% e l’80%. Il vento soffierà a una velocità di 22-27 km/h provenendo dal Nord. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente, con temperature che raggiungeranno i 20-21°C e un’umidità intorno al 70-72%. Il vento si manterrà moderato, con una direzione costante a Nord.

Lunedì, 21 Ottobre 2024:

La giornata di Lunedì sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento, con valori tra i 17°C e i 21°C e un’umidità che si manterrà intorno al 65-75%. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11-23 km/h proveniente prevalentemente dal Nord. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Martedì, 22 Ottobre 2024:

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà coperto, con la comparsa di piogge leggere e temperature intorno ai 19-20°C, con un’umidità che si manterrà tra il 76% e l’86%. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4-11 km/h proveniente dal Nord. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà nuvoloso con possibilità di piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 20-21°C e un’umidità intorno al 71-85%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova mostrano una varietà di condizioni atmosferiche, passando da cieli sereni a una giornata instabile con possibili precipitazioni. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni e prendere le opportune precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste.