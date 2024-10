Meteo Prato, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre

Domenica, 20 Ottobre 2024

Il tempo a Prato domenica si presenterà variabile. Al mattino e nel pomeriggio ci saranno nubi sparse e poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 18 e i 22 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 20 gradi. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità variabile tra i 9 e i 27 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70% durante la giornata.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì a Prato il cielo sarà prevalentemente sereno fino al pomeriggio, con temperature in aumento che raggiungeranno i 24 gradi. Nel pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo, accompagnate da un lieve calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 19 gradi. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità variabile tra i 6 e i 16 km/h. L’umidità sarà in aumento nel corso della giornata raggiungendo il 84% in serata.

Martedì, 22 Ottobre 2024

Martedì a Prato il tempo sarà instabile con precipitazioni previste per gran parte della giornata. Al mattino e nel pomeriggio ci saranno nubi sparse e coperto, con temperature comprese tra i 18 e i 23 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste piogge e un calo delle temperature fino a 17 gradi. Il vento sarà debole e variabile proveniente principalmente da nord-nordest con una velocità compresa tra 1 e 4 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo punte del 93% durante le precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni a Prato si presenteranno con un mix di condizioni atmosferiche. Domenica sarà caratterizzata da un susseguirsi di nubi sparse e sereno, lunedì sarà prevalentemente sereno con tendenza a nuvolosità nel pomeriggio e martedì si prevedono precipitazioni diffuse. È consigliabile consultare le previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.