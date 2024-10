Meteo Taranto, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre

Domenica, 20 Ottobre 2024

Il meteo di domenica prevede una giornata prevalentemente piovosa a Taranto. Le precipitazioni inizieranno dalla mezzanotte e continueranno fino al mattino, per poi attenuarsi gradualmente nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 18-20°C durante la notte e saliranno leggermente durante il giorno, raggiungendo i 20-21°C. L’umidità si attesterà intorno all’87-89%. Il vento soffierà con una velocità media di 14-23 km/h provenendo da est-sudest.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì il cielo a Taranto sarà nuvoloso con temperature stabili tra i 18 e i 22°C. L’umidità si manterrà intorno al 64-80%. Durante la notte e il mattino il vento soffierà da est-nordest con una velocità di 9-11 km/h, mentre nel pomeriggio e verso sera la direzione sarà prevalentemente est-sudest con una velocità di 6-10 km/h. Nel corso della giornata il cielo si presenterà coperto con una tendenza a schiarite nel tardo pomeriggio.

Martedì, 22 Ottobre 2024

Martedì il cielo sarà nuvoloso a Taranto con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 22°C, mentre l’umidità si manterrà intorno all’84-91%. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con velocità compresa tra 3 e 6 km/h. Nel complesso, la giornata si presenterà con una copertura nuvolosa costante, con possibili schiarite nel pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi tre giorni a Taranto indicano un inizio della settimana caratterizzato da piogge e copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno costanti. Si consiglia di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.