Meteo Torino, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre

Domenica, 20 Ottobre 2024

Il tempo a Torino domenica sarà caratterizzato da una giornata nuvolosa con piogge intermittenti. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C durante l’intera giornata. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 97% durante le precipitazioni. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord-Nordest con velocità tra 1 e 4 km/h.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì il cielo sarà ancora coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature aumenteranno leggermente, con valori compresi tra 15°C e 20°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, mentre il vento sarà prevalentemente da direzione Sud-Ovest con una velocità variabile tra 1 e 4 km/h.

Martedì, 22 Ottobre 2024

Martedì il cielo sarà nuovamente coperto, con la presenza di foschie al mattino. Le temperature massime raggiungeranno i 20°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 13-14°C. L’umidità sarà elevata, in particolare durante le prime ore del mattino, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1 e 3 km/h provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, nei prossimi giorni a Torino ci aspettiamo un clima instabile con cieli coperti e possibili piogge. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 15-20°C. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la variabilità del tempo.