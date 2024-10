Meteo Trieste, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre

Domenica, 20 Ottobre 2024: Giornata serena e stabile

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili a Trieste. Al mattino avremo cieli sereni con temperature in aumento fino a raggiungere i 19.2°C verso le 9:00. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C. Anche nel tardo pomeriggio e in serata il tempo rimarrà stabile con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 17-18°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 16 e i 32 km/h provenendo da est-nordest. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata.

Lunedì, 21 Ottobre 2024: Tendenza al peggioramento con nuvolosità in aumento

Lunedì la situazione meteorologica a Trieste subirà un cambiamento. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature inizialmente intorno ai 16-17°C. Nel corso della giornata, la nuvolosità aumenterà gradualmente, con la comparsa di nubi sparse verso mezzogiorno e nel pomeriggio. Le temperature massime si manterranno intorno ai 19-20°C. Verso sera, la nuvolosità aumenterà ulteriormente, portando a un cielo coperto e temperature intorno ai 15-16°C. Il vento sarà prevalentemente orientato da est a nord-est con una velocità che varierà tra i 0 e i 10 km/h. L’umidità aumenterà fino al 80% in serata.

Martedì, 22 Ottobre 2024: Instabilità con precipitazioni nel corso della giornata

Martedì a Trieste il tempo subirà un ulteriore peggioramento con l’arrivo di precipitazioni. Al mattino il cielo sarà coperto e si verificheranno deboli piogge con temperature intorno ai 18-19°C. Nel corso della mattinata e del pomeriggio la nuvolosità sarà diffusa, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. Anche in serata le condizioni meteorologiche rimarranno instabili con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 16-17°C. Il vento sarà orientato principalmente da est a nord-est con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, superando il 85% durante la giornata.