Meteo Verona, previsioni da Domenica 20 a Martedì 22 Ottobre

Domenica, 20 Ottobre 2024

Il tempo previsto per domenica mostra una giornata variabile a Verona. Le prime ore saranno caratterizzate da piogge intermittenti, con temperature che si manterranno attorno ai 17 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, le precipitazioni diminuiranno, lasciando spazio a un cielo coperto e temperature in aumento fino a raggiungere i 20 gradi Celsius intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature intorno ai 20 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 14 gradi Celsius. L’umidità si manterrà costante intorno al 75-80% durante il giorno. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 10 e i 20 km/h provenendo principalmente da est e nord-est.

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Lunedì vedrà una diminuzione delle precipitazioni a Verona, con un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse e temperature attorno ai 14 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà ulteriormente, portando a condizioni di sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 20 gradi Celsius intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature intorno ai 19 gradi Celsius. In serata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 15 gradi Celsius. L’umidità si manterrà costante intorno al 90% durante la notte. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 0 e i 4 km/h provenendo principalmente da nord-est.

Martedì, 22 Ottobre 2024

Martedì il tempo subirà un cambiamento repentino a Verona, con l’arrivo di precipitazioni intense e nebbie dense. Le temperature si manterranno intorno ai 15 gradi Celsius per gran parte della giornata. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà coperto con precipitazioni che si intensificheranno nel pomeriggio, accompagnate da un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni peggioreranno ulteriormente con la formazione di nebbie dense. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 0 e i 5 km/h provenendo principalmente da sud-ovest. L’umidità raggiungerà valori intorno al 97%. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le misure di sicurezza adeguate.