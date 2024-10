Temporali e nubifragi in Sicilia: crolla costone di roccia a Enna, Catania sott’acqua

Temporali e piogge torrenziali stanno colpendo la Sicilia dalla scorsa notte, a seguito dell’arrivo di una perturbazione atlantica che ha raggiunto anche il Sud Italia. Le condizioni meteo avverse hanno causato numerosi disagi e alcuni danni sul territorio.

Ad Enna, le intense precipitazioni hanno provocato il cedimento di un costone di roccia, che è franato su via Pergusa, una delle principali arterie di accesso alla città. La frana ha reso la strada inaccessibile e ha costretto le autorità a chiudere il traffico in quella zona per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e i volontari dell’Ente Corpo di Protezione Civile, impegnati a gestire l’emergenza e a mettere in sicurezza l’area colpita.

Anche a Catania il maltempo ha causato disagi. Un forte temporale si è abbattuto sulla città nelle prime ore del mattino, con una quantità di pioggia elevata caduta in poco tempo, che ha portato a allagamenti in varie zone, in particolare nel centro storico. Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, creando difficoltà per gli automobilisti e rendendo la circolazione estremamente complicata. La situazione meteorologica, tuttavia, sembra ora in fase di miglioramento, con una riduzione delle precipitazioni e un graduale ritorno alla normalità.