Alluvione in Emilia Romagna: Bolognese in ginocchio, c’è una vittima

La pioggia torrenziale che ha colpito Bologna nella giornata di ieri 19 Ottobre ha provocato un grave evento alluvionale, con pesanti allagamenti che hanno messo in ginocchio la città. La situazione si è aggravata soprattutto nel corso della serata, quando i torrenti e i fiumi sono esondati, coinvolgendo non solo il capoluogo ma anche diverse aree della provincia. Circa 150 mm di pioggia sono caduti in appena 6 ore sull’area di Bologna.

Nel corso della notte, l’esondazione dei fiumi si è poi estesa dall’area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio Emilia, e spingendosi fino verso Piacenza. La presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, ha sottolineato la necessità di seguire con attenzione le indicazioni fornite dai sindaci, soprattutto per la sicurezza dei residenti.

La situazione più critica si registra comunque nel Bolognese, dove purtroppo questa mattina è stata trovata una vittima: un giovane disperso a Pianoro, travolto dalla furia del torrente Zena. Gli allagamenti hanno colpito diverse zone della città, con l’esondazione iniziale del Ravone, seguita dai torrenti Savena, Zena e dal fiume Idice.

Numerose strade sono state chiuse, travolte dall’acqua e dal fango, mentre in diverse aree si sono verificati blackout. Le evacuazioni sono state necessarie nelle zone vicine al Reno, coinvolgendo anche le località di Budrio, Selva Malvezzi (dove circa 60 famiglie sono state evacuate), e Traversara. A Castenaso sono stati posizionati centinaia di sacchi di sabbia davanti alle abitazioni più a rischio. Anche a San Lazzaro è stato emesso un ordine di evacuazione per i seminterrati e i piani terra delle abitazioni situate vicino a Idice, Zena e Savena.

La situazione è particolarmente difficile anche nell’Appennino, dove sono segnalati frane, smottamenti e numerose strade interrotte. Gli allagamenti hanno compromesso la viabilità e reso necessarie numerose operazioni di soccorso. Sono oltre 300 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nelle ultime ore in tutta l’Emilia-Romagna, nel tentativo di mitigare i danni causati dalle forti piogge e di portare aiuto alla popolazione colpita.

La drammaticità della situazione, con fiumi in piena e terreni ormai saturi, rende ancora più urgente una gestione accurata dell’emergenza per limitare ulteriori danni e salvaguardare la sicurezza delle persone. Per fortuna la situazione meteo è attualmente migliorata e si va verso una fase più stabile, ma la situazione resta critica.