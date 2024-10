Meteo: il maltempo non molla, spunta l’altro ciclone?

Il maltempo continua a colpire le regioni del Sud e la Val Padana orientale a causa di un ciclone che rimane attivo tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia. Le precipitazioni si presenteranno come forti e durature, in particolare sull’arco ionico che comprende la Basilicata e la Calabria. Questo fenomeno non si limiterà solo al fine settimana, ma si estenderà anche all’inizio della prossima settimana, portando con sé una situazione meteorologica difficile.

Ma quali sono i motivi di queste piogge persistenti? È semplice: la perturbazione è bloccata nel basso Tirreno, dove si è sviluppato un ciclone. A est, nei territori della Grecia, Turchia e del Mar Nero, un imponente campo di alta pressione ostacola il passaggio di questa perturbazione. Normalmente, le perturbazioni atlantiche si spostano rapidamente verso est, ma in presenza di questi blocchi anticiclonici, ogni via di fuga viene chiusa. Di conseguenza, le perturbazioni sono costrette a rallentare e a persistere per giorni nelle stesse aree.

Il ciclone che attualmente interessa il Sud ci accompagnerà almeno fino a martedì, portando forti piogge e temporali su Sicilia, Calabria e Basilicata. Si prevedono accumuli pluviometrici totali che potrebbero superare i 300 mm, creando potenziali problemi di idrogeologia e allagamenti nelle zone più colpite. La situazione richiede attenzione, poiché la forza delle precipitazioni può generare rischi significativi per le comunità locali.

Nuove perturbazioni in arrivo

Tra mercoledì e giovedì, il ciclone comincerà a perdere intensità, abbandonando il Sud Italia. Tuttavia, questa pausa sarà breve, poiché tra il 26 e il 28 ottobre un’altra perturbazione atlantica si avvicinerà, partendo dal nord-ovest. Le regioni che potrebbero essere maggiormente influenzate da questa nuova ondata di maltempo sono quelle del nord e del centro Italia. Mentre il Sud e le isole maggiori potrebbero registrare un aumento delle nubi e qualche pioggia sparsa, la situazione complessiva sarà meno problematica.

Diversamente dall’attuale ciclone, la perturbazione della prossima settimana si preannuncia molto più rapida, ma non va sottovalutata. Regioni come Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Appennino Emiliano e Veneto potrebbero sperimentare precipitazioni superiori ai 100 mm. Queste nuove piogge andranno ad accumularsi su quelle già cadute nelle ultime settimane, accentuando le potenziali problematiche legate al maltempo. La situazione rimane sotto attenta osservazione da parte degli esperti meteo, che continuano a monitorare l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.