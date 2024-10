Meteo: raffica di perturbazioni, prossimo week-end da dimenticare

Il maltempo continua a tenere sotto scacco le regioni del Sud Italia, a causa di un ciclone che permane tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia. Le precipitazioni si riveleranno particolarmente intense e durature, specialmente lungo l’arco ionico, che include Basilicata e Calabria. Questo fenomeno meteorologico non si limiterà solo a questo fine settimana, ma si estenderà anche all’inizio della prossima settimana, portando con sé condizioni avverse e problematiche significative.

Ma perché queste piogge sono così persistenti? La risposta è chiara: la perturbazione è bloccata nel basso Tirreno, dove si è trasformata in un ciclone di lunga durata. A est, nei territori della Grecia, Turchia e del Mar Nero, si erge un poderoso campo di alta pressione che ostacola il movimento della perturbazione. Di norma, le perturbazioni atlantiche si muovono rapidamente verso est, ma con la presenza di questi blocchi anticiclonici, ogni via di uscita è interrotta. Pertanto, le perturbazioni sono costrette a rallentare e a persistere per giorni nelle stesse aree.

Questo ciclone continuerà a influenzare il nostro territorio fino a martedì, portando con sé forti piogge e temporali su Sicilia, Calabria e Basilicata. Si prevedono accumuli totali di pioggia che potrebbero superare i 300 mm, creando potenziali problemi di idrogeologia e allagamenti nelle zone più vulnerabili. La gravità di queste precipitazioni richiede un monitoraggio costante da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei cittadini.

Tra mercoledì e giovedì, il ciclone inizierà a perdere intensità e lascerà il Sud Italia, ma questa pausa sarà breve. Infatti, tra il 26 e il 28 ottobre, un’altra perturbazione atlantica si avvicinerà, partendo dal nord-ovest. Le aree più vulnerabili a questa nuova ondata di maltempo, secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, saranno quelle del nord e del centro Italia. Nel frattempo, il Sud e le isole maggiori potrebbero vedere un incremento delle nubi e alcune piogge sparse, ma nel complesso si prevedono fenomeni di minore entità.

Previsioni per la settimana prossima

A differenza dell’attuale ciclone, la perturbazione prevista per la prossima settimana sarà molto più rapida, anche se non bisogna sottovalutarne l’impatto. Nelle regioni di Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Appennino Emiliano e Veneto, ci si aspetta che le precipitazioni possano superare i 100 mm. Queste nuove piogge si sommeranno a quelle già cadute nelle ultime settimane, aggravando le situazioni già critiche in alcune aree. L’attenzione resta alta, mentre si continua a monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica.