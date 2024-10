Alluvione devastante in Calabria: strade, ponti e case crollate a Maida [IMMAGINI]

Un evento meteorologico estremo ha colpito duramente l’area di Lamezia Terme e l’intero istmo calabrese, causando una devastante alluvione. A essere particolarmente colpito è stato il comune di Maida, dove la situazione si è rivelata tra le più critiche.

In sole 12 ore, la zona ha registrato, secondo le strumentazioni locali, un accumulo impressionante di 390 mm di pioggia, un quantitativo che normalmente dovrebbe cadere in circa 5 mesi. Questa pioggia eccezionale ha portato al rapido ingrossamento dei corsi d’acqua, provocando l’esondazione di torrenti e allagamenti che hanno sommerso ampie aree, sia di campagna che in zone abitate.

I danni sono ingentissimi: numerosi ponti e tratti di strada sono stati distrutti, isolando alcune frazioni e rendendo difficili i collegamenti. Le frane hanno causato perfino il crollo di alcune abitazioni, lasciando diverse famiglie senza un tetto. Anche le operazioni di soccorso infatti risultano complicate.

Le immagini che giungono dall’area colpita sono impressionanti, testimoniando la gravità della situazione. Scene di desolazione e distruzione mostrano intere aree sommerse dall’acqua, case inondate, veicoli travolti dalla corrente e strade rese impraticabili dal fango.

Questa alluvione mette in evidenza, ancora una volta, la vulnerabilità del territorio di fronte a fenomeni meteorologici così estremi, accentuati dai cambiamenti climatici.