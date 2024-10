Maltempo in Calabria: auto finisce in voragine a Lamezia Terme, le immagini shock

Mentre gran parte dell’Italia gode finalmente di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, l’estremo Sud continua a essere colpito da forte maltempo. La Calabria, in particolare, ha subito pesanti conseguenze tra la serata di ieri e la notte, con forti piogge che hanno causato danni significativi e diverse situazioni di criticità.

Lametino duramente colpito, auto finisce in una voragine

L’area maggiormente colpita è stata quella del Lametino, dove le forti e insistenti piogge hanno provocato disagi e danni diffusi. Sulla Strada Statale 280, all’altezza dello svincolo di Lamezia Sud, un’auto è finita in un cratere formatosi in seguito al nubifragio. Fortunatamente, i passeggeri a bordo del veicolo sono stati prontamente estratti e messi in salvo dalle squadre di soccorso. Ulteriori problemi si sono verificati nella zona industriale di Lamezia Terme, vicino al centro commerciale, dove diversi mezzi sono rimasti sommersi dall’acqua e alberi abbattuti hanno reso difficile la circolazione sulle strade. Segnalati inoltre altri cedimenti stradali sempre a Lamezia Terme.

Maida Isolata e allagamenti a Catanzaro Lido

Il comune di Maida si trova attualmente isolato a causa dell’esondazione di un torrente, che ha reso impossibile l’accesso alla zona. Anche Catanzaro Lido ha vissuto una notte difficile, con allagamenti diffusi a seguito delle forti precipitazioni che si sono abbattute sull’area costiera.

Intervento delle squadre di soccorso

Alle ore 4, considerando le numerose richieste pervenute alla SO115 di Catanzaro, sono state inviate sulla zona di Lamezia Terme ulteriori squadre rispettivamente dai comandi di Cosenza e Crotone. Inoltre sul posto sono giunte unità SAF Fluviali che con gommoni pneumatici in dotazione stanno provvedendo a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate causa allagamento delle sedi stradali.