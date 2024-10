Meteo Ancona, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo Ancona prossimi giorni 22 Ottobre, 23 Ottobre, 24 Ottobre: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona sono caratterizzate da condizioni variabili. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 22 Ottobre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con nubi sparse e umidità elevata, con temperature che si manterranno intorno ai 18°C. Il vento soffierà da direzioni variabili, con una velocità compresa tra 0 e 2 km/h. Durante la giornata, le condizioni non cambieranno molto: il cielo rimarrà coperto con nubi sparse e umidità alta, con temperature che raggiungeranno i 20.6°C nel primo pomeriggio. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con direzione predominante da NE (nord-est) e una velocità di circa 7 km/h.

Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Nelle prime ore del giorno, la nebbia sarà diffusa, con umidità molto alta e temperature che si manterranno intorno ai 18°C. Verso l’alba, sono previsti temporali e piogge leggere, con il cielo che rimarrà coperto per gran parte della mattinata. Le condizioni non cambieranno molto nel corso della giornata, con cielo nuvoloso, umidità alta e temperature che si manterranno intorno ai 19.6°C. Il vento sarà debole, con direzione variabile e velocità compresa tra 0 e 5 km/h.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, sono previste piogge moderate e copertura nuvolosa, con umidità elevata e temperature intorno ai 18°C. Nel corso della giornata, il cielo resterà coperto, con umidità alta e temperature che aumenteranno leggermente fino a 20.3°C. Il vento soffierà da SE (sud-est), con una velocità che aumenterà fino a 13 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano condizioni variabili, con cielo spesso coperto, umidità elevata e temperature che si manterranno nella media autunnale. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni, in particolare nella giornata di Mercoledì. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le dovute precauzioni per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche previste.