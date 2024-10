Meteo BARI, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo Bari prossimi giorni 22 Ottobre, 23 Ottobre, 24 Ottobre:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano condizioni variabili con un mix di nubi sparse, coperto e nebbia. Analizzando nel dettaglio, Martedì 22 Ottobre, si prevede una giornata inizialmente coperta con nubi sparse e umidità alta, mentre nel pomeriggio le nubi si diraderanno e il cielo si presenterà poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno attorno ai 18-22°C, con venti leggeri che varieranno tra sud-est e nord-est e una media di 3-13 km/h.

Mercoledì 23 Ottobre, la giornata inizierà con nebbia, che si diraderà gradualmente per lasciare spazio a un cielo nuvoloso con un’umidità che diminuirà leggermente. Le temperature si manterranno stabili tra 17-21°C, con venti che soffieranno principalmente da ovest a nord-est con una velocità compresa tra 2 e 8 km/h.

Giovedì 24 Ottobre, si prevede un andamento simile con cielo coperto e nubi sparse, con un calo delle temperature intorno ai 15-21°C e un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. I venti soffieranno principalmente da sud-est a est con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Bari si prevedono condizioni meteorologiche variabili con temperature stabili e venti leggeri, con una tendenza a una graduale diminuzione dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alla presenza di nebbia, in particolare nelle prime ore del mattino, e vestirsi di conseguenza per affrontare le variazioni climatiche durante il corso della giornata.