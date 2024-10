Meteo Bologna, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo Bologna prossimi giorni 22 Ottobre, 23 Ottobre, 24 Ottobre: piogge e nebbie diffuse con temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con piogge e nebbie diffuse e un calo delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì 22 Ottobre

Durante la prima parte della giornata il cielo sarà coperto con umidità intorno all’88-92%. Dalle 15:00 sono previste piogge con umidità al 78%. Le temperature oscilleranno tra i 16.9°C e i 20.5°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con punte massime di 4 km/h provenienti da direzioni variabili.

Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità e precipitazioni nel pomeriggio, con temperature moderate e una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Mercoledì 23 Ottobre

La giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse e umidità elevata, che si manterrà costante intorno al 95-99%. Le temperature saranno più fresche, con valori compresi tra 16.2°C e 17.8°C, mentre il vento sarà leggero con velocità tra 1 e 6 km/h, principalmente proveniente da est e nord-est.

Le piogge continueranno per l’intera giornata, con un’umidità costantemente alta e temperature in calo rispetto al giorno precedente. La nebbia potrebbe inoltre manifestarsi durante la seconda metà della giornata, contribuendo a un clima umido e nebbioso per tutto il giorno.

Giovedì 24 Ottobre

La giornata inizierà con piogge deboli e umidità intorno al 97-99%, con temperature stabili tra 15.9°C e 16.7°C. Il vento soffierà da est-nord-est con una velocità compresa tra 2 e 6 km/h.

Nel corso della giornata, le piogge continueranno con umidità costantemente alta, e la formazione di nebbie sarà diffusa. Le temperature si manterranno fresche e il vento leggero, contribuendo a un clima umido e nebbioso per l’intera giornata.

In conclusione, i prossimi giorni a Bologna saranno caratterizzati da piogge e nebbie diffuse, con un graduale calo delle temperature e un’umidità costantemente elevata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi per un clima umido e instabile.