Meteo Cagliari, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Martedì, 22 Ottobre 2024

La giornata di martedì a Cagliari inizierà con cielo coperto e la presenza di nebbia, con temperature che si aggireranno intorno ai 15-16°C. Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo nuvoloso e temperature in aumento fino a raggiungere i 22°C intorno alle ore 13. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno stabili attorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese piogge leggere e il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature attorno ai 20°C.

Le condizioni di umidità si manterranno elevate durante tutta la giornata, oscillando tra il 93% e il 96%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e i 10 km/h, con direzione prevalente da sud-est a nord-ovest.

Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Mercoledì il tempo a Cagliari sarà caratterizzato da un netto peggioramento, con l’arrivo di temporali e piogge intense. Le prime precipitazioni sono previste intorno alla mezzanotte, con temperature intorno ai 18-19°C. Durante la notte e le prime ore del mattino si registreranno temporali e piogge, con temperature stabili intorno ai 18-19°C. Nel corso della mattinata, i temporali e le piogge si intensificheranno, con temperature che raggiungeranno i 21-22°C.

Nel pomeriggio, il maltempo continuerà con piogge persistenti e temperature attorno ai 20-21°C, mentre in serata sono attese nubi sparse e piogge leggere con temperature che si manterranno stabili intorno ai 19-20°C. L’umidità sarà elevata, con valori compresi tra il 88% e il 95%, mentre il vento soffierà con intensità variabile tra i 1 e i 14 km/h, prevalentemente da sud-est.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì le condizioni meteorologiche a Cagliari saranno ancora instabili, con temporali e piogge che caratterizzeranno la giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino sono previsti temporali e piogge, con temperature attorno ai 19-20°C. Nel corso della mattinata, il tempo si manterrà instabile con piogge e temperature comprese tra i 20-22°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con piogge intermittenti e temperature attorno ai 21-22°C, mentre in serata sono attese nubi sparse e piogge leggere con temperature che si manterranno stabili intorno ai 20-21°C. L’umidità sarà elevata, con valori compresi tra il 88% e il 95%, mentre il vento soffierà con intensità variabile tra i 5 e i 17 km/h, prevalentemente da est a sud-est.