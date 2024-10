Meteo Campobasso, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Martedì, 22 Ottobre 2024

Il Martedì a Campobasso sarà caratterizzato da un’iniziale nebbia, che si dissiperà gradualmente verso le prime ore del mattino. Durante la mattinata il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento, arrivando a toccare i 20.6°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto con la possibilità di piogge deboli attese intorno alle 16:00, accompagnate da una diminuzione della temperatura a 18.6°C. La pioggia si protrarrà anche durante la serata, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 88% e il 100%. I venti soffieranno principalmente da est e sud-est con velocità comprese tra 2 e 7 km/h.

Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Mercoledì la nebbia farà nuovamente la sua comparsa durante le prime ore del giorno, per poi diradarsi gradualmente. Il cielo si presenterà coperto per gran parte della giornata, con temperature che oscilleranno intorno ai 20°C. Nel pomeriggio le nubi saranno più sparse, con una leggera diminuzione dell’umidità. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà comunque coperto. I venti soffieranno prevalentemente da est con intensità variabile tra 1 e 8 km/h.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì il cielo si presenterà coperto durante le prime ore del giorno, con la nebbia che si dissiperà gradualmente. Le temperature saranno in aumento, toccando i 22.2°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo si aprirà parzialmente, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, oscillando intorno ai 20-21°C. Durante la sera e la notte il cielo si presenterà nuovamente coperto, con un leggero aumento dell’umidità. I venti soffieranno da sud e sud-ovest con intensità compresa tra 3 e 7 km/h.

Complessivamente, la settimana a Campobasso vedrà un’alternanza di nebbia, nuvole e piogge, con temperature che si manterranno piuttosto miti per il periodo autunnale. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante aggiornamento.