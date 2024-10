Meteo Catania, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Previsioni Meteo per Catania:

Martedì, 22 Ottobre 2024: Le previsioni meteo per Catania per martedì mostrano un inizio di giornata instabile con temporali e piogge. La temperatura si manterrà intorno ai 20°C con un’umidità elevata intorno al 90%. Il vento soffierà da est-nordest a una velocità media di 7-8 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno con un cielo nuvoloso e una leggera diminuzione dell’umidità. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 23-24°C. Il vento proveniente da est-sudest soffierà a una velocità compresa tra 9 e 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 23°C e un’umidità che potrebbe aumentare leggermente. Il vento sarà predominante da est-sudest a una velocità di 7-8 km/h.

Mercoledì, 23 Ottobre 2024: Le previsioni meteo per mercoledì indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 20°C. L’umidità sarà alta, ma il vento proveniente da nord sarà leggero.

Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, mantenendo temperature stabili intorno ai 23°C. L’umidità diminuirà leggermente, e il vento ruoterà da nord-ovest a sud-ovest con una velocità di 2-4 km/h.

Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge e copertura nuvolosa con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà, e il vento soffierà da est a una velocità di 9-10 km/h.

Giovedì, 24 Ottobre 2024: Il tempo per giovedì mostrerà una giornata nuvolosa con temperature in aumento fino a raggiungere i 23-24°C. L’umidità diminuirà gradualmente, e il vento proveniente da est-nordest soffierà a una velocità di 8-10 km/h.

Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 23°C. L’umidità sarà leggermente più alta, e il vento soffierà da est a una velocità di 7-8 km/h.

In conclusione, la città di Catania si prepara a tre giornate di instabilità con piogge, nubi e temporali. Le temperature si manterranno in linea con la stagione, con massime intorno ai 23-24°C e minime attorno ai 20°C. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le precipitazioni.