Meteo Genova, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Martedì 22 Ottobre 2024

Il martedì a Genova si preannuncia variabile. Dalle prime ore del mattino fino alle 12:00 avremo cielo coperto con possibili precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi. Nel primo pomeriggio il cielo rimarrà coperto ma senza piogge, mentre in serata si verificheranno precipitazioni leggere. Le temperature oscilleranno intorno ai 21 gradi durante il pomeriggio e scenderanno leggermente in serata. Il vento soffierà con una velocità media di 5-20 km/h proveniente da nord-nordest. L’umidità si manterrà intorno al 65-85% per gran parte della giornata.

Mercoledì 23 Ottobre 2024

Mercoledì il cielo a Genova sarà nuovamente coperto per gran parte della giornata. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità rimarrà elevata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20 gradi durante il giorno, con una leggera diminuzione in serata. Il vento soffierà con una velocità media di 0-10 km/h proveniente da nord-nordest. L’umidità si manterrà intorno all’80%, garantendo un clima fresco e umido per tutta la giornata.

Giovedì 24 Ottobre 2024

Giovedì il maltempo farà nuovamente la sua comparsa a Genova. La giornata sarà caratterizzata da cielo coperto e precipitazioni diffuse per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 19 gradi, con una leggera diminuzione in serata. Il vento soffierà con una velocità media di 3-10 km/h proveniente da nord. L’umidità sarà elevata, con valori che si manterranno intorno all’80-90%. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.