Meteo L’Aquila, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre.

Meteo dell’Aquila per Martedì, 22 Ottobre 2024:

Martedì si prevede un inizio di giornata con nubi sparse e una temperatura intorno ai 11.8°C alle prime ore del mattino, con un’umidità del 97%. Nel corso della mattinata, la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 20.3°C intorno alle 12:00, quando il cielo si coprirà. Nel pomeriggio, sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia e temporali con temperature che scenderanno fino a 15.3°C. La serata sarà nuovamente coperta con possibili piogge e una temperatura di 14.2°C. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 2 e i 6 km/h, proveniente da diverse direzioni.

Meteo dell’Aquila per Mercoledì, 23 Ottobre 2024:

Mercoledì il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 12-14°C nelle prime ore della giornata, con un’umidità che oscillerà intorno al 95-96%. Durante la giornata, le temperature saliranno fino a raggiungere i 20.1°C intorno alle ore 14:00. Nel pomeriggio, si prevedono piogge e nebbie con temperature in calo fino a 14.2°C. Il vento soffierà con una velocità media tra i 2 e i 6 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali e settentrionali.

Meteo dell’Aquila per Giovedì, 24 Ottobre 2024:

Giovedì è previsto un aumento delle precipitazioni, con piogge e nebbie persistenti durante tutta la giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 12-20.5°C con un’umidità che varierà dall’88% al 96%. Il vento soffierà con una velocità media di 2-5 km/h proveniente prevalentemente da direzioni nord-orientali e settentrionali.

In conclusione, i prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche variabili e instabili, con precipitazioni e copertura nuvolosa predominante. È consigliabile prestare attenzione e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche avverse. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le dovute precauzioni per garantire la vostra sicurezza e il vostro benessere.