Meteo Palermo, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Martedì, 22 Ottobre 2024

Le previsioni meteo per Martedì indicano un cielo coperto per l’intera giornata a Palermo. Le temperature si manterranno intorno ai 20-24°C con un’umidità che oscillerà tra il 63% e l’87%. Durante la mattina e il pomeriggio sono previste deboli precipitazioni, mentre il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h provenendo principalmente da direzioni sud-ovest, nord-est e nord.

Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Mercoledì il cielo sarà principalmente coperto con nubi sparse e temperature stabili intorno ai 20-24°C. L’umidità si manterrà tra il 57% e l’87%, e il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h provenendo da diverse direzioni, tra cui sud-ovest, est e nord-est. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Per Giovedì è previsto un cielo nuvoloso con nubi sparse e qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature si manterranno tra i 19 e i 23°C, con un’umidità tra il 68% e l’88%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 0 e 8 km/h provenendo da diverse direzioni, tra cui nord, nord-est e sud-ovest. Nel corso della giornata non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi tre giorni a Palermo indicano cieli prevalentemente coperti con possibili schiarite e temperature stabili. L’umidità rimarrà piuttosto elevata con venti leggeri che soffieranno da varie direzioni. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante aggiornamento. Restate informati sulle ultime previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.