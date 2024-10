Meteo Perugia, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo Perugia prossimi giorni 22 Ottobre, 23 Ottobre, 24 Ottobre: maltempo in arrivo con piogge e temporali.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia prevedono un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge e temporali.

Martedì, 22 Ottobre 2024

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse e umidità elevata. Nel pomeriggio, si prevede l’arrivo di piogge e temporali, con una diminuzione delle temperature. Le condizioni di nebbia si protrarranno anche verso sera e notte. Le temperature massime si attesteranno sui 20 gradi, mentre le minime raggiungeranno i 14 gradi. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media tra i 2 e i 7 km/h.

Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Il maltempo continuerà anche mercoledì con cielo coperto e precipitazioni persistenti. Le piogge saranno presenti per gran parte della giornata, accompagnate da nebbia e umidità alta. Le temperature massime raggiungeranno i 18-19 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 14 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità media tra i 2 e i 5 km/h.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da piogge continue e persistenti, con umidità elevata e cielo coperto. Le temperature massime si manterranno intorno ai 17 gradi, mentre le minime si attesteranno sui 15 gradi. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità media tra i 3 e gli 8 km/h. Nel corso della giornata, non sono previsti miglioramenti significativi delle condizioni meteorologiche.

In conclusione, i prossimi giorni a Perugia saranno caratterizzati da un marcato peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temporali persistenti e temperature in diminuzione. Si consiglia di prestare attenzione a possibili disagi legati alle precipitazioni e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.