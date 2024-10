Meteo Reggio Calabria, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo Reggio Calabria prossimi giorni 22 Ottobre, 23 Ottobre, 24 Ottobre: Piogge e nubi sparse in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano un inizio della settimana con piogge e cieli nuvolosi. Martedì 22 Ottobre, ci si aspetta una giornata coperta con piogge intermittenti. L’umidità sarà elevata, con temperature che varieranno tra i 20°C e i 23°C. Il vento soffierà dalla direzione sud-ovest a una velocità media tra i 4 e i 10 km/h. Mercoledì 23 Ottobre, il cielo sarà ancora nuvoloso con nubi sparse e brevi momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 23°C, con venti leggeri provenienti dall’est-sud-est. Giovedì 24 Ottobre, si prevedono nubi sparse e copertura nuvolosa con temperature stabili tra i 18°C e i 23°C. Il vento soffierà principalmente da sud-est.

Martedì 22 Ottobre

Nel corso della giornata di martedì, il tempo sarà prevalentemente coperto con piogge intermittenti. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23°C nelle prime ore del pomeriggio, per poi scendere leggermente verso sera. L’umidità sarà elevata, superando il 90% nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità variabile tra i 4 e i 10 km/h.

Mercoledì 23 Ottobre

Mercoledì, il cielo sarà nuvoloso con nubi sparse, alternati a brevi periodi di sereno. Le temperature massime si manterranno intorno ai 23°C durante il giorno, mentre scenderanno gradualmente durante la notte. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 69% e l’86%. Il vento sarà prevalentemente da est-sud-est con una velocità costante di 6-9 km/h.

Giovedì 24 Ottobre

Giovedì, il meteo prevede nubi sparse e copertura nuvolosa, con temperature massime che si aggireranno intorno ai 23°C durante il giorno. L’umidità sarà costante intorno all’85%, con venti che soffieranno da sud-est a una velocità compresa tra i 2 e gli 8 km/h.

È importante tenere presente queste previsioni meteo per pianificare le attività all’aperto nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche e di rimanere aggiornati sulle previsioni locali. Assicurarsi di essere preparati per le piogge previste e di vestirsi adeguatamente per affrontare le variazioni di temperatura. Restate al sicuro e godetevi le vostre giornate a Reggio Calabria!