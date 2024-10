Meteo Roma, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo Roma prossimi giorni 22 Ottobre, 23 Ottobre, 24 Ottobre: tempo variabile con nebbia e pioggia

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma mostrano una variazione delle condizioni meteorologiche, con la presenza di nebbia e pioggia in alcuni momenti. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare per ogni giorno.

Martedì, 22 Ottobre

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà coperto con nubi sparse e possibilità di precipitazioni deboli. Le temperature si manterranno intorno ai 18-22°C. Il vento soffierà leggero da nord-est con una velocità di 1-4 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 90%. Verso sera, la nuvolosità diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà coperto con la presenza di nebbie. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17-19°C. Il vento si manterrà debole da nord-est.

Mercoledì, 23 Ottobre

La giornata inizierà con nebbie fitte che si dissiperanno verso metà mattina, lasciando spazio a cielo coperto ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 16-22°C. Il vento sarà debole, proveniente da nord-est, con una velocità di 1-4 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 95%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con la possibilità di precipitazioni deboli, seguite da un aumento della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature si manterranno sui 19-20°C. Il vento sarà debole, proveniente da est-nord-est.

Giovedì, 24 Ottobre

La giornata inizierà con copertura nuvolosa e nebbie sparse che si dissiperanno verso metà mattina. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con la presenza di nebbie e una leggera possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 18-22°C. Il vento sarà debole, proveniente da nord-est e sud, con velocità tra 1 e 9 km/h. L’umidità sarà variabile, ma in generale elevata. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà e si potranno verificare nebbie. Le temperature si manterranno intorno ai 17-19°C. Il vento sarà debole, proveniente da nord-est.

In generale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano un clima variabile con presenza di nebbia e possibilità di precipitazioni, con temperature che si manterranno su valori tipici di metà autunno e venti deboli. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le misure necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste.