Meteo Taranto, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo per Martedì, 22 Ottobre 2024

Per Martedì, a Taranto, ci aspettiamo una giornata con cielo prevalentemente coperto, con la presenza di nubi sparse durante la mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 18-23°C. L’umidità sarà piuttosto alta, variando tra il 58% e il 94%, con un picco massimo previsto nelle prime ore della mattina. Il vento soffierà da est-nordest, con una velocità media di 3-5 km/h.

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Mercoledì a Taranto ci aspettiamo una giornata con nebbie al mattino che si diraderanno nel corso della giornata, lasciando spazio a cieli poco nuvolosi. Le temperature si manterranno intorno ai 16-23°C, con un’umidità che varierà dal 65% al 98%. Il vento sarà prevalentemente da est-nordest nelle prime ore, per poi spostarsi verso sud-est nel corso della giornata, con una velocità media compresa tra 1 e 7 km/h.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì, a Taranto, ci aspettiamo una giornata prevalentemente nuvolosa, con presenza di nebbie al mattino e cieli coperti nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 15-22°C, con un’umidità che varierà dal 60% al 99%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media compresa tra 1 e 5 km/h.

In generale, per i prossimi giorni, a Taranto si prevedono condizioni meteo variabili, con temperature gradevoli e un’umidità che potrebbe risultare elevata. Siate preparati a cambiamenti repentini, ma non lasciate che il meteo influenzi troppo i vostri piani!