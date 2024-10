Meteo Torino, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo Torino prossimi giorni 22 Ottobre, 23 Ottobre, 24 Ottobre: condizioni meteo variabili con nebbia, pioggia e copertura nuvolosa

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino, possiamo notare una varietà di condizioni atmosferiche. Iniziamo esaminando le previsioni per martedì 22 Ottobre 2024. Durante la notte e le prime ore del mattino, ci aspettiamo nebbia con temperature intorno ai 14-15°C e un’umidità quasi al 100%. La nebbia tenderà a dissolversi verso le 10:00, quando il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 18°C. Nel pomeriggio, le nuvole sparse prevarranno con temperature intorno ai 20°C, seguite da un cielo nuvoloso verso sera. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 15-16°C. Il vento soffierà dai quadranti sud-ovest con una velocità variabile tra 1 e 5 km/h.

Per Mercoledì 23 Ottobre 2024, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nebbia nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 12-13°C e un’umidità vicina al 100%. La nebbia si diraderà leggermente verso le 10:00, ma il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. Nel corso della giornata, si prevede l’arrivo della pioggia, con temperature comprese tra 18°C e 17°C. Il vento soffierà principalmente dai quadranti nord-est con una velocità variabile tra 2 e 6 km/h.

Infine, per Giovedì 24 Ottobre 2024, le previsioni indicano condizioni meteo mutevoli. È prevista pioggia nelle prime ore del mattino con temperature intorno ai 14-15°C e un’umidità elevata. Durante la giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C. La pioggia sarà presente per gran parte della giornata, seguita da un leggero miglioramento verso sera con un cielo nuvoloso. Il vento soffierà principalmente dai quadranti nord con una velocità tra 3 e 6 km/h.