Meteo Trento, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo per Martedì, 22 Ottobre 2024

Per la giornata di martedì, si prevedono nubi sparse durante le prime ore del mattino con temperature comprese tra i 13°C e i 14.4°C. Nel pomeriggio il cielo si aprirà leggermente, con una temperatura massima di 20.7°C e un leggero aumento dell’umidità. Verso sera, il cielo si coprirà nuovamente e sono previste precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 15-17°C. Il vento sarà leggero, con direzione variabile tra est e sud-est.

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un cielo coperto con precipitazioni continue per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 17.5°C, con un’umidità costantemente alta. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra nord-est e sud. Nel corso della giornata è prevista anche la comparsa di nebbia nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche per pianificare eventuali spostamenti o attività all’aperto.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì sarà caratterizzato da precipitazioni continue per l’intera giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 14-16°C. L’umidità sarà molto elevata, e si prevede la presenza di nebbia durante le prime ore del mattino. Il vento sarà leggero, con direzione prevalente nord-est. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle condizioni stradali e di adottare le precauzioni necessarie in caso di spostamenti.

In conclusione, per i prossimi giorni a Trento si prevedono condizioni meteorologiche instabili, con precipitazioni e temperature non particolarmente elevate. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni e di adottare le misure di precauzione necessarie in base alle condizioni meteorologiche.