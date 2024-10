Meteo Trieste, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo Trieste prossimi giorni 22 Ottobre, 23 Ottobre, 24 Ottobre: piogge e copertura nuvolosa

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni, possiamo notare un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo dettagliatamente le previsioni per ogni giorno.

Martedì, 22 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cieli sereni, con temperature intorno ai 15.3°C alle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà e si prevede una copertura nuvolosa con temperature che raggiungeranno i 20.6°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature stabili intorno ai 20.5°C. In serata, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con temperature attorno ai 16.3°C. Il vento soffierà con intensità variabile dai 2 ai 5 km/h, con direzione prevalente da nord-est.

Le condizioni di umidità si manterranno relativamente stabili, oscillando tra il 52% e il 81%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 0 km/h e 6 km/h.

Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Anche mercoledì sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa diffusa. Le temperature si manterranno intorno ai 15.9°C nelle prime ore del mattino, con un aumento graduale fino a toccare i 20.7°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione delle temperature. Si prevede la comparsa di piogge a partire dalle 23:00 con una temperatura di 18°C.

Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra 1 km/h e 9 km/h. L’umidità si manterrà costante tra il 68% e l’87% durante la giornata.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì sarà caratterizzato da piogge persistenti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17.4°C, con un lieve aumento nel corso delle prime ore del mattino. La pioggia sarà abbondante fino alla sera, quando si attenuerà e si trasformerà in copertura nuvolosa.

Il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra 7 km/h e 11 km/h. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 72% e l’87% per gran parte della giornata.

Queste previsioni meteo ci indicano la probabile persistenza di condizioni meteorologiche instabili, con copertura nuvolosa diffusa e piogge frequenti. È consigliabile prestare attenzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali disagi legati alle condizioni atmosferiche.