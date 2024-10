Meteo Venezia, previsioni da Martedì 22 a Giovedì 24 Ottobre

Meteo Venezia prossimi giorni 22 Ottobre, 23 Ottobre, 24 Ottobre: piogge abbondanti e temperature in calo

Le previsioni meteo per Venezia indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 22 Ottobre

Durante la prima parte della giornata, il cielo sarà coperto con umidità elevata. A partire dalle 10:00, si prevedono nubi sparse con una leggera diminuzione dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre la direzione del vento sarà prevalentemente da est e sud-est con velocità compresa tra 2 e 5 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, è prevista un’aumentata copertura nuvolosa con possibilità di precipitazioni, mentre la temperatura si manterrà stabile intorno ai 17-18°C con venti orientati a est e sud-est.

Mercoledì, 23 Ottobre

La giornata inizierà con piogge abbondanti e nebbie dense con temperature intorno ai 16-17°C. Nel corso della mattina e fino al pomeriggio, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con piogge continue e copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili, ma l’umidità aumenterà fino al 96%. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra 2 e 6 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni continueranno con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C e venti orientati a nord e nord-est.

Giovedì, 24 Ottobre

La giornata sarà caratterizzata da piogge abbondanti e copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C con un’umidità elevata. Il vento soffierà da nord-est con una velocità tra 7 e 9 km/h. Le piogge dovrebbero continuare per l’intera giornata, con un calo minimo delle precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le condizioni meteorologiche saranno instabili, con nebbie dense e piogge persistenti.

In conclusione, il meteo per i prossimi giorni a Venezia prevede condizioni atmosferiche instabili con piogge abbondanti e temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di prendere le dovute precauzioni per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.