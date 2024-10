Nubifragi in atto sulla Sicilia orientale: alluvione a Nizza di Sicilia dove è esondato un torrente

Il maltempo continua a colpire l’estremo Sud Italia. Dopo la drammatica alluvione in Calabria di questa notte, il maltempo si sta ora concentrando soprattutto nella Sicilia orientale: intensi e persistenti temporali stanno colpendo da ore il messinese e l’alto catanese, portando disagi e criticità diffuse.

L’entroterra messinese, soprattutto l’area dei Monti Peloritani, sta registrando le situazioni più critiche, con accumuli di oltre 200 mm di pioggia in poche ore. Questa situazione ha generato numerosi problemi, in particolare per la saturazione dei terreni che non riescono più a trattenere l’acqua, favorendo l’innesco di frane e smottamenti. Purtroppo, le previsioni indicano che il maltempo potrebbe continuare per tutta la giornata, almeno fino alla tarda serata, con un elevato rischio di ulteriori piogge abbondanti che potrebbero aggravare le condizioni già difficili.

Il comune di Nizza di Sicilia è tra i più colpiti, con la statale 114 Orientale Sicula temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa dell’allagamento di un tratto stradale. Qui, si è registrata anche l’esondazione del torrente Fiumedinisi, causando danni e difficoltà di transito per residenti e soccorsi.

La città di Messina non è stata risparmiata: diversi sottopassi, tra cui quelli di Galati S. Anna e Primo Molino a Bordonaro, così come nelle frazioni di Larderia e Zafferia, sono stati completamente allagati. Nella zona nord della città, il problema principale è il mancato deflusso delle acque piovane, con tombini otturati e strade invase dall’acqua. Disagi significativi si registrano in via Sciascia a San Licandro e in prossimità di un supermercato su viale Regina Elena, con acqua alta che ha reso impraticabili alcune aree. Anche la centrale via Garibaldi è alle prese con disagi legati agli allagamenti.

La situazione è critica anche lungo la riviera jonica: a Santa Teresa di Riva, le forti precipitazioni di questa mattina hanno causato allagamenti consistenti sul lungomare e nel quartiere Baracca. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, tra cui il salvataggio di due persone a Giammoro, frazione di Pace del Mela, rimaste intrappolate in un sottopasso. Situazione analoga a Torregrotta, dove una donna è stata soccorsa mentre era bloccata in auto sempre in un sottopasso.

L’attenzione rimane alta per le prossime ore, in quanto la persistenza del maltempo potrebbe ulteriormente complicare la gestione delle emergenze e aumentare il rischio di esondazioni e frane, specie nelle zone più fragili del territorio.