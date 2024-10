Previsioni meteo: SVOLTA FREDDA per fine mese? Aumentano le probabilità

Possibile svolta fredda per fine mese

Negli ultimi giorni, i principali modelli meteorologici hanno iniziato a contemplare uno scenario che potrebbe segnare una netta svolta per il clima europeo. In particolare, il modello americano GFS ha mostrato già in diverse “uscite” la possibilità di un’irruzione fredda di origine artico-marittima diretta verso il Mediterraneo sul finire del mese, prospettiva che nelle ultime ore è stata confermata anche dagli aggiornamenti del modello europeo ECMWF. Questo allineamento tra i due modelli rende l’ipotesi di un abbassamento delle temperature a cavallo fra Ottobre e Novembre sempre più plausibile.

Dal clima mite all’inverno improvviso

Fino ad ora, gran parte del mese di ottobre è stata caratterizzata da condizioni spesso instabili, ma anche piuttosto miti, con temperature sopra la media soprattutto al Centro-Sud. L’arrivo di questa irruzione di aria artica potrebbe però stravolgere questo quadro, introducendo un deciso calo termico proprio tra gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre. L’aria fredda di origine artico-marittima, se dovesse realmente scendere verso sud spingendosi fin sul Mediterraneo, potrebbe investire dapprima le regioni settentrionali italiane, per poi estendersi rapidamente al Centro e al Sud, portando una fase di maltempo e freddo di stampo invernale o tardo-autunnale.

Le conseguenze di questa possibile irruzione fredda includerebbero un marcato abbassamento delle temperature, con valori che potrebbero scendere ben al di sotto della norma, accompagnati da un ritorno di condizioni instabili con piogge e anche temporali, favoriti dagli accesi contrasti termici. Questo cambiamento potrebbe segnare l’inizio della prima fase fredda della stagione, con un brusco passaggio dalle atmosfere miti autunnali a quelle più rigide tipiche dell’inverno.

Un’evoluzione da monitorare attentamente

È evidente che la situazione è in continua evoluzione, e gli scenari proposti dai modelli meteorologici, sebbene più convergenti, richiedono ancora ulteriori conferme. Il fatto che anche il modello europeo (ECMWF) abbia iniziato a delineare un quadro simile a quello del GFS, aumenta le probabilità che questa irruzione artica possa concretizzarsi.

Nonostante ciò, è necessario mantenere una certa cautela: la meteorologia, specie in questo periodo dell’anno, può riservare sorprese, e le dinamiche atmosferiche potrebbero ancora subire variazioni nei prossimi aggiornamenti. Sarà fondamentale seguire attentamente l’evoluzione dei modelli nei prossimi giorni per capire se davvero l’Italia dovrà prepararsi a un repentino calo delle temperature e a un anticipo di clima invernale.