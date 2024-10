Rischio ondata di freddo verso fine Ottobre, ecco cosa potrebbe accadere

Negli ultimi aggiornamenti, alcuni tra i principali modelli meteorologici internazionali, come l’americano GFS e l’europeo ECMWF, stanno iniziando a considerare un’eventuale discesa di aria fredda verso il continente europeo. Si tratta di un’ipotesi che prevede l’ingresso di masse d’aria di origine artico-marittima nel Mediterraneo entro la fine del mese di ottobre o nei primissimi del nuovo mese, portando a un calo sensibile delle temperature. Questa visione condivisa dai due modelli aumenta la credibilità di un cambiamento climatico significativo a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Dal tepore autunnale alla prima ondata di freddo

Dopo un ottobre che, sebbene caratterizzato da alcune fasi perturbate, è stato prevalentemente influenzato da temperature superiori alla media soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, il quadro meteo potrebbe subire un brusco mutamento. L’arrivo di una massa d’aria fredda potrebbe portare a un abbassamento delle temperature in modo rapido e deciso, avvicinando le condizioni atmosferiche a quelle tipiche della stagione invernale. Se l’aria artica dovesse spingersi verso sud, attraversando l’Europa centrale e arrivando fino al bacino del Mediterraneo, le prime aree a risentirne sarebbero le regioni settentrionali italiane, con successivo coinvolgimento delle aree centrali e meridionali.

Le possibili conseguenze: temperature in picchiata e maltempo

L’ipotetica irruzione fredda potrebbe comportare un drastico calo delle temperature, portando i valori termici ben al di sotto delle medie stagionali. Questo raffreddamento potrebbe accompagnarsi a condizioni di maltempo, con piogge e temporali generati dai contrasti tra l’aria fredda in arrivo e le masse d’aria più miti presenti sul territorio. Non è escluso che, in caso di una discesa decisa della massa artica, possano verificarsi anche nevicate a quote relativamente basse per la stagione, specialmente sulle Alpi e, eventualmente, sulla fascia appenninica.

Una previsione ancora incerta, ma da non sottovalutare

Sebbene sia ancora presto per avere certezze definitive, l’accordo tra GFS e ECMWF su una possibile irruzione fredda aumenta l’interesse degli appassionati di meteorologia verso questa potenziale svolta. Tuttavia, gli scenari potrebbero variare con i prossimi aggiornamenti e sarà necessario monitorare l’evoluzione giorno per giorno. La massa d’aria fredda potrebbe prendere anche altre traiettorie portandola verso paesi lontani dalla nostra penisola. Non resta che rimanere sintonizzati su inmeteo.net per saperne di più..