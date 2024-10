E’ la settimana del cambio orario: ecco quando torna l’ora solare

L’ora solare tornerà ufficialmente nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, segnando la fine del periodo di ora legale. Alle ore 3:00 di domenica, gli orologi andranno spostati indietro di un’ora, facendoci guadagnare un’ora di sonno ma con l’effetto di avere giornate apparentemente più corte. Questo cambio rappresenta un evento che ormai conosciamo bene, ma ogni volta suscita discussioni su vantaggi e svantaggi.

L’ora solare, che ci accompagna fino all’ultimo weekend di marzo, è in realtà quella che più si avvicina al naturale ritmo di luce e buio, sincronizzando meglio le giornate con il sorgere e il tramontare del sole. Tuttavia, la riduzione delle ore di luce nel pomeriggio porta inevitabilmente a un senso di “chiusura anticipata” della giornata, con le attività all’aperto che devono adattarsi a un crepuscolo che arriva sempre prima.

Uno degli effetti più immediati dell’ora solare riguarda l’impatto sulle abitudini quotidiane e sull’economia energetica. Durante il periodo di ora legale, introdotta con l’obiettivo di sfruttare al massimo le ore di luce e ridurre i consumi energetici, si cerca di posticipare l’accensione delle luci artificiali nelle ore serali. Con il ritorno dell’ora solare, questo vantaggio svanisce, portando a un incremento dei consumi elettrici, soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata.

Dal punto di vista della salute, ci sono dibattiti aperti su come il cambio di orario influisca sul nostro orologio biologico. Alcune persone faticano ad adattarsi al cambio, risentendo di disturbi nel sonno o alterazioni nel livello di energia. Altri, invece, beneficiano del fatto di avere più luce al mattino, soprattutto nei giorni in cui ci si sveglia presto. In generale si tratta comunque di effetti temporanei e comunque di poco conto.