Meteo: aggiornamenti pessimi per i prossimi giorni, rischio FORTE MALTEMPO nel fine settimana

La situazione meteorologica in arrivo nei prossimi giorni potrebbe portare a nuove criticità, soprattutto per alcune regioni del Nord Italia. L’alta pressione, che attualmente tenta di imporsi sull’Italia e sta effettivamente portando condizioni meteo più stabili su buona parte del paese, sarà costretta a cedere spazio a una circolazione instabile che prenderà vigore nel corso dei prossimi giorni, con piogge e rovesci diffusi soprattutto fra mercoledì e giovedì sulle regioni centrali e settentrionali.

Rischio forte maltempo nel fine settimana al Nord-Ovest con nuove criticità

Ma lo scenario potrebbe ulteriormente complicarsi da venerdì e soprattutto durante il fine settimana, con una nuova ondata di maltempo di stampo atlantico. Secondo le ultime previsioni, una vasta saccatura in discesa sull’Europa occidentale attiverà un flusso di correnti meridionali instabili, che alimenteranno condizioni perturbate specialmente sul Nord-Ovest, con un occhio di riguardo per la Liguria e il Piemonte, che potrebbero trovarsi a fare i conti di nuovo con fenomeni intensi e persistenti.

I modelli meteorologici, in particolare quello dell’ECMWF, prevedono che tra la seconda parte di venerdì e il weekend si verifichino piogge abbondanti e temporali insistenti, con il rischio che queste precipitazioni si protraggano per molte ore senza concedere tregue. La combinazione di piogge persistenti e terreni già saturi a causa delle recenti perturbazioni aumenta notevolmente il pericolo di alluvioni e smottamenti in queste aree. In particolare, la Liguria, con il suo fragile assetto idrogeologico, potrebbe essere a rischio di esondazioni locali, mentre in Piemonte, il rischio di frane e inondazioni potrebbe crescere sensibilmente se le precipitazioni dovessero mantenersi intense per lungo tempo.

Oltre a Liguria e Piemonte, anche altre aree del Nord-Ovest potrebbero essere colpite da condizioni meteorologiche avverse. Lombardia occidentale ed Emilia occidentale rientrano nel quadro delle regioni a rischio, così come la Valle d’Aosta e forse l’Alta Toscana. Sarà dunque necessario seguire con attenzione gli aggiornamenti dei prossimi giorni per capire l’esatta evoluzione della perturbazione e quali zone saranno più colpite.

Nel frattempo, il Sud Italia vivrà uno scenario meteorologico completamente diverso. L’influenza delle correnti meridionali favorirà un bel tempo prevalente, con temperature miti per il periodo. Anche durante il weekend, le regioni meridionali continueranno a godere di condizioni stabili, con cieli spesso sereni e temperature sopra la media stagionale. Questo contrasto tra Nord e Sud sarà evidente, con il Nord alle prese con una nuova fase di maltempo e il Sud che, invece, potrà approfittare di un prolungato periodo di stabilità atmosferica.