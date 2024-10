Meteo Aosta, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Meteo Aosta prossimi giorni 23 Ottobre, 24 Ottobre, 25 Ottobre: piogge, nebbie e temperature in diminuzione

Le previsioni meteo per Aosta per i prossimi giorni indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Mercoledì è prevista una giornata instabile con piogge e copertura nuvolosa. Le precipitazioni inizieranno dalla notte e si protrarranno fino al mattino. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con piogge intermittenti. Le temperature si manterranno intorno ai 13-17°C con un’umidità che varierà tra il 77% e il 96%. Il vento soffierà principalmente da direzione nord con velocità comprese tra 0 e 3 km/h.

Meteo per Giovedì, 24 Ottobre 2024

Giovedì le condizioni meteo saranno caratterizzate da nebbie e piogge, con un’umidità che raggiungerà il 100% nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 12-17°C. La copertura nuvolosa sarà presente per gran parte della giornata, con una riduzione delle precipitazioni nel pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da direzione est con velocità tra 1 e 5 km/h.

Meteo per Venerdì, 25 Ottobre 2024

Venerdì le piogge si protrarranno per gran parte della giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 98%. Le temperature saranno in lieve calo, con valori compresi tra 11-15°C. La copertura nuvolosa sarà presente per l’intera giornata, con una diminuzione delle precipitazioni nel pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da direzione ovest con velocità comprese tra 2 e 4 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni Aosta sarà interessata da piogge e nebbie, con temperature in diminuzione. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e adattare le attività di conseguenza.