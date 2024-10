Meteo BARI, previsioni da Mercoledì 23 a Venerdì 25 Ottobre

Previsioni Meteo per Bari nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per Bari indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì, 23 Ottobre 2024, Giovedì, 24 Ottobre 2024 e Venerdì, 25 Ottobre 2024.

Mercoledì, 23 Ottobre 2024

Durante la mattina il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 20.7°C alle 9:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 21-22°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, è previsto un aumento dell’umidità con la comparsa di nubi sparse e nebbie in alcune ore. Il vento soffierà con una media di 3-8 km/h proveniente da diverse direzioni.

Giovedì, 24 Ottobre 2024

La giornata di Giovedì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Al mattino il cielo sarà coperto con una temperatura di 20.1°C alle 9:00. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 20-21°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si schiarirà leggermente, ma l’umidità rimarrà alta con la comparsa di nebbie in alcune ore. Il vento sarà prevalente da est con velocità comprese tra 1 e 9 km/h.

Venerdì, 25 Ottobre 2024

Venerdì si preannuncia una giornata prevalentemente serena con temperature che oscilleranno tra i 16.6°C e i 20.9°C. Durante la giornata, il cielo sarà poco nuvoloso con una leggera diminuzione dell’umidità rispetto ai giorni precedenti. Il vento soffierà con intensità variabile tra 2 e 12 km/h provenendo principalmente da est e sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari mostrano un mix di sereno, nuvolosità e nebbie per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno gradevoli e venti di moderata intensità. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati ad affrontare le variazioni delle condizioni atmosferiche.